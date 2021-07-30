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بيراميدز يقترب من ضم هذا الثنائي

الجمعة 30/يوليو/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تسعى إدارة نادي بيراميدز، إلى التعاقد مع نجمي وادي دجلة، وإنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مسئولو بيراميدز، توصلوا لاتفاق نهائي مع عبد الله مجدي لاعب وسط فريق مصر المقاصة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة بيراميدز، ترغب في الحصول على خدمات محمد رضا لاعب خط وسط وادي دجلة، ومصطفى دويدار ظهير أيمن إنبي.

وخاض رضا صاحب الـ20 عامًا مع وادي دجلة،  في الموسم الحالي 20 مباراة، وسجل هدفين وصنع هدفاً، بينما لفت دويدار صاحب الـ22 عامًا أنظار الجميع، بعد تألقه في الإعارة مع أسوان ثم عودته إلى إنبي.

ويجيد دويدار اللعب في مراكز الظهير الأيمن والظهير الأيسر ولاعب الوسط وهو ما نال إعجاب مسؤولي بيراميدز.

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