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الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن آخر المستجدات بشأن عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، بعد هروبه من القلعة البيضاء في وقت سابق.

وأوضحت التقارير أن مسئولو الزمالك حصلوا على تأكيدات من جانب محامي النادي بتثبيت العقوبة الموقعة على محمود عبدالمنعم كهربا  في واقعة هروبه من النادي والتي تصل إلى 32 مليون جنيه. 

وكان كهربا قد تقدم باستئناف في المحكمة الرياضية لتخفيض العقوبة لكن محامي الزمالك أكد للإدارة بأن اللاعب لن يحصل على أي حكم لتخفيض العقوبة، لعدم التزامه ببنود العقد.

يذكر أن كهربا رحل عن الزمالك في وقت سابق بشكل مفاجئ وانتقل لفريق برتغالي ومنه إلى صفوف الأهلي؛ ليبدأ بعدها سيناريو الشكاوى بين الطرفين في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويعتمد الزمالك على محامي خارجي بجانب نصر عزام المستشار القانوني للنادي حيث يعتبر حلقة الوصل بين النادي والمحامي الخارجي.

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