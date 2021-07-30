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الأهلي يستغل التوقف لتجديد عقد الثنائي
الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:55 ص
غدير أحمد
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اتفق مجلس إدارة النادي الأهلي، مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، على استغلال فترة التوقف المقبلة لمسابقة الدورى الممتاز، من أجل حسم بعض الملفات الهامة داخل صفوف الفريق.
حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن استقرار جهاز الكرة فى القلعة الحمراء على عقد جلسة مع وكيل الثنائي علي معلول، وعمرو السولية، من أجل حسم ملف التجديد بشكل رسمي.
ومن المقرر أن تكون الجلسة مع الثنائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الفوز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويسعى مجلس إدارة القلعة الحمراء، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خصوصًا أن عقد الثنائي ينتهى بنهاية الموسم المقبل.
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