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الأهلي يستغل التوقف لتجديد عقد الثنائي

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:55 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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اتفق مجلس إدارة النادي الأهلي، مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، على استغلال فترة التوقف المقبلة لمسابقة الدورى الممتاز، من أجل حسم بعض الملفات الهامة داخل صفوف الفريق.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن استقرار جهاز الكرة فى القلعة الحمراء على عقد جلسة مع وكيل الثنائي علي معلول، وعمرو السولية، من أجل حسم ملف التجديد بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تكون الجلسة مع الثنائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الفوز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى مجلس إدارة القلعة الحمراء، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خصوصًا أن عقد الثنائي ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

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