تشكيل البرازيل المتوقع ضد مصر فى أولمبياد طوكيو

يواجه صباح السبت منتخب مصر نظيره منتخب البرازيل ضمن منافسات دور ربع نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو 2020 المقامة فى اليابان.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب مياجي.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث مسابقة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وجاءت تشكيلة البرازيل المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: سانتوس.





خط الدفاع: داني الفيس - نينو - دييجو كارلوس - أرنا.





خط الوسط: برونو غيمارايش - دوجلاس لويز - كلاودينهو - انتوني.



