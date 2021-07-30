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منافسات كرة القدم.. موعد مباراة اليابان ونيوزيلندا في أولمبياد طوكيو
الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:59 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه صباح السبت منتخب اليابان نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات جولة دور ربع نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو 2020.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب نيسان.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث مسابقة أولمبياد طوكيو فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وكان منتخب اليابان قد تأهل الي دور ربع نهائي مسابقة أولمبياد طوكيو بعد تصدر المجموعة الأولي بينما جاء منتخب نيوزيلندا فى المركز الثاني بالمجموعة الثانية.
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