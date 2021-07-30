نجمات بوليوود يخترن هذه المدينة لقضاء إجازاتهن





اختار عدد من نجمات «بوليوود»، ومن بينهن موني روي، وشيلبا شيتي كوندرا، أن يقضين إجازتهن الصيفية في دبي، ومشاركة متابعيهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات، توثق جولاتهن في معالم المدينة الساحرة.





كما شاركت الممثلة سونيا ميهرا، التي تقيم في دبي، متابعي حساباتها على «التواصل»، صوراً لها التقطتها في نخلة جميرا، والسركال أفنيو.



