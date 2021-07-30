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تفاصيل خطة ليفربول للتعاقد مع نجم منتخب فرنسا

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:02 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، عن حصول ليفربول على فرصة غير متوقعة للتعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية نقلا عن وسائل إعلام فرنسية، أن مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا، عرض على ليفربول فرصة التعاقد مع موكله خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت، ليفربول أخبر رايولا بأنه لن يقدم عرض رسمي للاعب خلال هذا الصيف، لكنه قد يفعل ذلك خلال الميركاتو الشتوي، في حال رفض بوجبا الاستمرار مع الشياطين الحمر.
 
ويتبقى عام واحد في عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد، ولم  يتوصل الطرفان لاتفاق حتى الآن بخصوص التمديد، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان بخدماته.
 
وعاد بوجبا إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2016 في صفقة بلغت قيمتها 79 مليون جنيه إسترليني، وفاز معه بلقب الدوري الأوروبي.

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