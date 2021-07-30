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مبابي يروي تفاصيل حلمه الأكبر

الجمعة 30/يوليو/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عن حلمه الأكبر لزميله في الفريق نيمار جونيور.

وشارك الثنائي في فيديو ترويجي للعدد الجديد من مجلة بي إس جي الشهرية، حيث بدأ مبابي الحوار قائلا: "أنا لست صحفيًا جيدًا، كيف سأسأل نيمار؟".

ثم واصل المهاجم الفرنسي موجها الكلام لزميله: "ما هو حلمك الكبير بعد كل ما حققته؟".

ورد نيمار: "حلمي الأكبر مع باريس سان جيرمان هو الفوز بدوري الأبطال ومع البرازيل التتويج بكأس العالم".

وتوجه النجم البرازيلي بالسؤال لزميله الشاب: "بالنسبة لك يا كيليان، حلمك هو الفوز بدوري الأبطال، أليس كذلك؟".

ورد مبابي قائلًا: "لماذا لا أفوز بكأس عالم مجددًا؟"، ليرد نيمار ضاحكًا: "لا، كأس العالم المقبلة ستكون لي".

وكرر نيمار السؤال نفسه: "أسأل كيليان نفس الشيء، ما هو حلمك الكبير القادم بعد الفوز بكأس العالم؟".

ورد مبابي: "حلمي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان. سيكون ذلك رائعًا، لكن الفوز بكأس العالم مرة أخرى سيكون أمرًا جيدًا أيضًا".

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