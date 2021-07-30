آرسنال مستعد للتخلي عن نجمه من أجل نجم إنتر ميلان





ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي آرسنال الإنجليزي يدرسون جميع البدائل المتاحة التي تمكنهم من الفوز بخدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة فوتبول إنسايدر البريطانية بأن إدارة آرسنال أبدت استعدادا للاستغناء عن نجم الفريق الإسباني هيكتور بيليرين من أجل التعاقد مع لاوتارو.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن بيليرين ارتبط طوال الميركاتو الصيفي الحالي بالانتقال إلى إنتر ميلان لكن بطل الدوري الإيطالي لم ينجح في توفير المبلغ المالي الذي اشترطه آرسنال مقابل الاستغناء عن نجمه الإسباني.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع هيكتور بيليرين من أجل تدعيم الجبهة اليمنى بعد انتقال أشرف حكيمي إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وألمحت الشبكة البريطانية أن إدارة آرسنال على استعداد للتفاوض مع إنتر ميلان واستغلال بيليرين في صفقة تبادلية مقابل التعاقد مع لاوتارو بالإضافة إلى مبلغ مالي بدلًا من سداد 75 مليون جنيه إسترليني التي اشترطها الروسونيري مقابل بيعه نجمه الأرجنتيني.



