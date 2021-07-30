هل ينجح نجم برشلونة في العودة إلى يوفنتوس ؟





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فرص عودة البوسني ميرالم بيانيتش نجم برشلونة الإسباني إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي تضاءلت في الآونة الأخيرة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن بيانيتش يرغب في العودة إلى يوفنتوس بعد أن فشل في إثبات نفسه في صفوف النادي الكتالوني ويراهن الأغلبية داخل النادي الإيطالي على عودته.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس لم يُخف رغبته في عودة النجم البوسني حتى لو قالها بطريقة مُشفرة بدون أن ينطق باسمه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرغب في التخلص من بيانيتش لذلك قد يقبل بإعارته إلى صفوف السيدة العجوز لمدة موسم أو موسمين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المشكلة بالنسبة ليوفنتوس مالية ويمكن أن تكون المباراة الودية بين الفريق الإيطالي وبرشلونة في كأس خوان جامبر المفتاح لإتمام الصفقة.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي الناديين سيجتمعون في تلك المباراة المقرر إقامتها يوم 8 أغسطس ومن المنتظر أن يتم التوصل لاتفاق بشأن الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيانيتش انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي في صفقة تبادلية مع آرثر ميلو من أجل موازنة الحسابات في كلا الناديين.



