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سكارليت جوهانسن تقاضي "والت ديزني"

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:51 ص
بوابة الفجر
وكالات
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رفعت نجمة هوليوود الممثلة سكارليت جوهانسن دعوى قضائية  ضد شركة "والت ديزني".

وقالت سكارليت جوهانسن إن الشركة خالفت العقد الموقع بينهما عندما طرحت فيلم "بلاك ويدو" أو (الأرملة السوداء) من إنتاج شركة "مارفل" وتؤدي فيه دور بطلة خارقة عبر البث المباشر تزامنا مع طرحه في دور العرض السينمائي.

وذكرت الدعوى التي قدمتها الممثلة لمحكمة لوس أنجلوس العليا أن سياسة الطرح الثنائي تلك قللت من أجرها الذي يعتمد جزئيا على إيرادات شباك التذاكر وكان من المفترض طرحه حصريا في دور السينما.

وبدأت الشركة عرض الفيلم في التاسع من يوليو في دور العرض وبثته في الوقت نفسه عبر خدمة "ديزني+" مقابل 30 دولارا، وتختبر الشركة نظام الطرح الهجين منذ فترة ولبعض الأفلام خلال جائحة فيروس كورونا المستجد في محاولة لتعزيز خدمتها للبث الحي.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أن جوهانسن ترى أن ديزني أرادت بذلك تحويل الجماهير صوب استخدام "ديزني+" "ليتسنى لها الاحتفاظ بالإيرادات لنفسها وتزيد في الوقت ذاته من قاعدة المشتركين في "ديزني+" وهي طريقة معروفة لدعم سعر سهمها في البورصة".

وأضافت "أرادت ديزني أن تخفض بشدة من قيمة الاتفاق مع السيدة جوهانسن وبالتالي تتربح على حسابها"، وطلبت الدعوى تعويضا يتحدد خلال المحاكمة.

وقال متحدث باسم ديزني في بيان "لا يوجد أي أساس على الإطلاق لهذه الدعوى.. ديزني امتثلت بالكامل لعقد السيدة جوهانسون".

وحقق "الأرملة السوداء" 80 مليون دولار في شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا في أول عطلة نهاية أسبوع من عرضه، وقالت ديزني إن الفيلم حقق أيضا 60 مليون دولار من خلال بثه على "ديزني+".

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