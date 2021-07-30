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مساعد وزير الداخلية الأسبق عن تطورات الأحداث في تونس: تصحيح لثورة الياسمين

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:38 ص
بوابة الفجر
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قال اللواء مجدي عبد الحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأحداث التي تشهدها تونس في الآونة الأخيرة تأتي في إطار تصحيح ثورة الياسمين بعد خروجها عن مسارها، لافتا أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد مواطن شريف لا ينتمي إلى أي حزب سياسي.

وأضاف اللواء مجدي عبد الحليم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الدستور التونسي كان مفصل من أجل خدمة جماعة الإخوان الإرهابية لذلك راشد الغنوشي لم يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لأن البرلمان التونسي لديه صلاحيات أكبر من رئيس الجمهورية.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، هناك تصارع سياسي بين الأحزاب في البرلمان التونسي، لافتا أن قرار تجميد الرئيس التونسي للبرلمان يأتي في إطار الدستور والقانون، مشيرا إلى أن خروج الشعب حرك المياه الراكدة وأعطى ظهير قوى للرئيس قيس سعيد، مطالبا الشعب التونسي بضرورة التكاتف يد واحدة من أجل العبور بالأزمة إلى بر الأمان.

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