مساعد وزير الداخلية الأسبق: تجميد البرلمان التونسي قضى على قوة "الإرهابية"

قال اللواء مجدي عبد الحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قرار الرئيس التونسى قيس سعيد بتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه قضت على مفاصل وقوة جماعة الإخوان الإرهابية.



وأضاف اللواء مجدي عبد الحليم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الأحداث التي تشهدها تونس في الآونة الأخيرة تأتي في إطار تصحيح ثورة الياسمين بعد خروجها عن مسارها، لافتا أن الرئيس التونسي، قيس سعيّد مواطن شريف لا ينتمي إلى أي حزب سياسي.



وتابع الدستور التونسي كان مفصل من أجل خدمة جماعة الإخوان الإرهابية لذلك راشد الغنوشي لم يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لأن البرلمان التونسي لديه صلاحيات أكبر من رئيس الجمهورية.



واستطرد مساعد وزير الداخلية الأسبق، هناك تصارع سياسي بين الأحزاب في البرلمان التونسي، لافتا أن قرار تجميد الرئيس التونسي للبرلمان يأتي في إطار الدستور والقانون، مشيرا إلى أن خروج الشعب حرك المياه الراكدة وأعطى ظهير قوى للرئيس قيس سعيد، مطالبا الشعب التونسي بضرورة التكاتف يد واحدة من أجل العبور بالأزمة إلى بر الأمان.