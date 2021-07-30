محمد موسى يناشد محافظ المنيا إنقاذ أسرة من التشرد بعد انهيار منزلهم

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة المواطن محمد عامر إبراهيم ابن قرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي، باللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ورئيس مجلس مدينة ملوي والمسئولين بسبب انهيار منزله والذي تبلغ مساحته ٦٥ متر مربع.

وقال في استغاثة: "البيت وقع علينا أنا وأسرتي ووالدتي وأسرة أخي وأخوتي جميعنا نعيش بهذا البيت وقمنا بتحرير محضر في نقطة شرطة الشيخ عبادة بتاريخ منذ شهر ٣ وحتي الآن نعيش جميعنا في عشة من البلك بدون أسمنت ومسقوفة بالبوص بدون أي مرافق".