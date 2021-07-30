اللواء مجدي عبد الحليم: جماعة الإخوان الإرهابية خرجت من رحم المخابرات البريطانية

ال اللواء مجدي عبد الحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، بريطانيا هي رحم جماعة الإخوان الإرهابية والمقر الأساسي لهم، مشيرا إلى أن المخابرات البريطانية هي من تشرف عليهم وتوفر لهم الحماية.



ووجه اللواء مجدي عبد الحليم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد بعد القرارات الشجاعة الأخيرة التي أتخذها، قائلة: يجب عليه أن يحترس جيدا مع حدوده مع ليبيا، لأن المليشيات المسلحة الليبية محتشدة على الحدود في انتظار ساعة الصفر.



وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، جماعة الإخوان في تونس تحاول العودة من خلال الحوار لافتا أنهم في حالة سكون وانتظار لما سيحدث عقب انتهاء المهلة المحددة وهي 30 يوم، لافتا أن هذه الجماعة لا بد أن يتم بترها ولا تعود مرة أخرى للحكم.