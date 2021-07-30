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اللواء مجدي عبد الحليم يحذر: المليشيات الليبية محتشدة على حدود تونس

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:43 ص
بوابة الفجر
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وجه اللواء مجدي عبد الحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد بعد القرارات الشجاعة الأخيرة التي أتخذها، قائلة: يجب عليه أن يحترس جيدا مع حدوده مع ليبيا، لأن المليشيات المسلحة الليبية محتشدة على الحدود في انتظار ساعة الصفر.

وأضاف اللواء مجدي عبد الحليم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جماعة الإخوان في تونس تحاول العودة من خلال الحوار لافتا أنهم في حالة سكون وانتظار لما سيحدث عقب انتهاء المهلة المحددة وهي 30 يوم، لافتا أن هذه الجماعة لا بد أن يتم بترها ولا تعود مرة أخرى للحكم.

وأضاف اللواء مجدي عبد الحليم، بريطانيا هي رحم جماعة الإخوان الإرهابية والمقر الأساسي لهم، مشيرا إلى أن المخابرات البريطانية هي من تشرف عليهم وتوفر لهم الحماية.

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الرئيس التونسي قيس سعيد

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