أميرة عبيد: "مراتك مش جارية عندك عشان تهنها"

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إنه لا يجوز للرجل أنه يهين زوجته بأي شكل من الأشكال قائلة: "مراتك مش جارية عندك !!! ولكن هي شريكة حياتك وعمود بيتك ومش بس كدة وكمان أم قلبك قبل ما تكون أم أولادك.



وأضافت الإعلامية أميرة عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، المشكلة عند بعض الرجالة مش كلهم بصراحة النوع ده منهم دايمًا معتقد أن ملهوش مثيل وإن الدنيا ممكن تقف عليه ويبدأ الرجل يعيش دور سي السيد.



وتابعت الإعلامية أميرة عبيد، على الجانب الآخر تجد بعض السيدات ترد إهانة بالإهانة في نفس الوقت ومش تقدر تتغاضى عن ذلك".