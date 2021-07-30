أميرة عبيد: الوزير هشام توفيق يتمتع بخبرات واسعة وحقق نجاحات كبيرة خلال مشواره المهني

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، يتمتع بخبرات كبيرة في مجاله وحقق نجاحات كثيرة خلال مشواره المهني.



وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، إن الوزير هشام توفيق حصل على بكالوريوس الاقتصاد تخصص إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال تخصص تمويل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة السعودية.



وتابعت، أن "توفيق" شغل العديد من المناصب، من بينها منصب مستشار وزير المالية من 2005 حتى 2007، وكان مسؤولًا عن عدة ملفات أهمها قانون التأمينات والمعاشات، ممثلًا عن وزارة المالية ثم عضوًا بمجلس إدارة البورصة المصرية، وعضوًا باللجنة الاستشارية لهيئة الرقابة المالية، كما تدرج في العديد من المناصب حتى وصل لقيادة وزارة قطاع الأعمال العام.