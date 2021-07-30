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داعية إسلامي: من يهين زوجته ظالم وغير سوي

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:48 ص
بوابة الفجر
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قال الشيخ محمد الملاح، الداعية الإسلامي، إن الرجل الذي يهين زوجته ظالم وغير سوي، لأن الحياة بين الزوجين قائمة على المودة والرحمة، لافتا أن كل ما يغضب المرأة أو يشعرها بحزن هو اعتداء على كرامتها.

وتابع الداعية الإسلامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، رد الإهانة من الزوجة لزوجها أمر مرفوض شكلا وموضوعا.

وأضاف الشيخ محمد الملاح، يجب على الزوجة أن تنصح وتلفت زوجها إلى كل شيء يمكن أن يجرح كرامتها فإن لم يستجب عليها اللجوء إلى أحد الأقارب أو أهل الثقة للتدخل بينهما من أجل الإصلاح.

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