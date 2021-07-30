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لا تنجرفي أمام أشباه الرجال.. أميرة عبيد توجه نصائح للزوجات.. فيديو

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:50 ص
بوابة الفجر
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وجهت الإعلامية أميرة عبيد رسالة الأزواج بسبب ما تشهده الآونة الأخيرة من عنف أسري قائلة: قبل ما نطلب من الزوجة أنها تحترم زوجها وأن صوتها ما يعلاش على جوزها، يجب على الزوج أن يكون لها أب بعد والدها ويتعامل معها بصوت منخفض لأن المرأة على دين زوجها.

وتابعت الإعلامية أميرة عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، احترامك لها وحنيتك عليها بتحرك فيها أنوثتها وتقديرها ليك يوم بعد يوم بيكبر !!.

وأضافت أميرة عبيد، نصيحتي لكل ستات بتتعرض للإهانة الزوجية احرصي على أخلاقك ودينك ولا تنجرفي أمام شبه رجل بدون أخلاق ودين فتصبحي مثله ويضيع حيائك اللي هو في الأساس أهم منه شخصيًا.. وفي النهاية يجب على الطرفين احترام بعضهم لبعض.

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