لا تنجرفي أمام أشباه الرجال.. أميرة عبيد توجه نصائح للزوجات.. فيديو

وجهت الإعلامية أميرة عبيد رسالة الأزواج بسبب ما تشهده الآونة الأخيرة من عنف أسري قائلة: قبل ما نطلب من الزوجة أنها تحترم زوجها وأن صوتها ما يعلاش على جوزها، يجب على الزوج أن يكون لها أب بعد والدها ويتعامل معها بصوت منخفض لأن المرأة على دين زوجها.





وتابعت الإعلامية أميرة عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، احترامك لها وحنيتك عليها بتحرك فيها أنوثتها وتقديرها ليك يوم بعد يوم بيكبر !!.



