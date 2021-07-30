أميرة عبيد: هشام توفيق قصة نجاح وعطاء تدعو للفخر.. فيديو

قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، نموذج مشرف نفخر به جميعا، وذلك لخبراته الكبيرة في عمله طوال مسيرته المهنية.



وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، إن الوزير هشام توفيق شغل عدة مناصب في مجال الاستثمار والتمويل بداية من بنك مصر إيران للتنمية، والشركة العربية للاستثمارات البترولية بالسعودية، والمجموعة المالية المصرية، كما عمل عضوًا منتدبًا للمجموعة المصرية لإدارة صناديق الاستثمار، والمجموعة المصرية لإدارة المحافظ، ثم رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ، وعضوا بمجلس إدارة البنك العقاري العربي، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (ممثلًا عن شركة نعيم القابضة)، وشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة.



وتابعت، "الحقيقة كمان كان للوزير هشام توفيق الريادة في عدد من المجالات الاستثمارية، حيث قام بتأسيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في الفترة من 2006 حتى عام 2015، كما تقلد منصب عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وترأس شركة كايرو سولار لحلول الطاقة الشمسية عام 2014 حتى 2018، وكانت أولى الشركات التي تعمل في تلك المجالات بمصر، كما كان عضوا بمجلس إدارة جمعية شباب رجال الأعمال المصريين، ورئيسًا للجنة المالية لنادي هليوبوليس الرياضي.



وأردفت: "الحقيقة قصة نجاح وعطاء تدعو للفخر، كل التحية لهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام".