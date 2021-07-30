استشاري أسري: الإهانة الزوجية أساس دمار العلاقة بين الأزواج.. فيديو

قالت الدكتورة عبير طلعت، استشاري العلاقات الأسرية، إن الإهانة الزوجية هي أساس دمار العلاقات الزوجية بين الزوجين، وتصل بهم لمحاكم الأسرة، وهناك قضايا طلاق للضرر كتيرة فيها، ويعني أن الطلاق بسبب الضرب أو الإهانة أو الشتم وغيرها.



وأضافت عبير طلعت في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن القاعدة الأساسية في الزواج هي المودة والرحمة بحسب ما جاء في القرآن والسنة، والزوجة هي من تعطي الضوء الأخير لزوجها لإهانتها، وذلك بصمتها على الإهانة الأولى منه.



وأردفت، "أن سكوت الزوجة عن الإهانة ليست مسالمة كما تقول هي، لأن الأمر له علاقة بالكرامة فقط، والمفروض أن تحافظ الزوجة على كرامتها، ولو سمحتي له يهينك في أول مرة، هيفضل العمر كله يهينك، وهو ما سيؤثر على حياتك وأولادك".