استشاري أسري توضح الفرق بين البرود والبخل العاطفي.. فيديو

قالت شيرين عبد القادر المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إن البخل العاطفى يكون مقصود من الرجل تجاه زوجته ويمكن أيضا أن يكون من المرأة تجاه زوجها.



وأضافت شيرين عبد القادر خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، البخل العاطفى قد يكون ناتج عن حالة نفسية قد تعرض لها أحد الطرفين كأن يكون فقد والدته منذ صغره أو هي كانت غير حنونة عليه وبخلت عليه.



وتابعت المتخصصة في شئون الأسرة، البرود العاطفي هو مرض لافتا أن الفتور في العلاقة بين الزوجين يسبب ألما نفسيا مشددة على ضرورة مواجهة المشكلة ومحاولة حلها، ووجوب اللجوء الى الطبيب النفسي للاستشارة إذا لزم الأمر.