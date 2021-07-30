داعية إسلامي: إذا فقد الاحترام بين الزوجين وجب الانفصال

قال الشيخ محمد الملاح، الداعية الإسلامي، إن الإهانة بين الزوجين مرفوضة سواء كانت من الرجل أم من المرأة والإسلام أمرنا وحضنا على المعاملة الطيبة والقول اللين والتسامح فيما بيننا كي تستقيم الحياة بشكل طبيعي.



وتابع الداعية الإسلامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يجب على الطرفين أن يبادران بالحل السلمي بينهما والتوصل إلى أشياء مشتركة بينهما بالرضا والقبول.



وأضاف الشيخ محمد الملاح، الحياة الزوجية بين الشريكين قائمة على الاحترام المتبادل بين الطرفين وإذا فقد هذا الشيء من الصعب أن تستمر الحياة بينهما.