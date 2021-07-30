خبير أسري: البخل العاطفي عند الأزواج قد يؤدي للخيانة الزوجية

قالت شيرين عبد القادر، المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إنه لا يوجد رجل يتغير بعد الزواج، وهناك الكثير من الزوجات رغم ما تقدمه لزوجها من اهتمام وتعاطف ومساعدة، إلا أنها تجد منه معاملة قاسية.





وأضافت شيرين عبدالقادر خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن "الزوجة لما تحب زوجها هتعمل معاه كل حاجة وتستحمله حتى لو بخيل عاطفيا، ولكن لو لم تجد الرد المناسب من زوجها هنا ستكمن الكارثة"، متابعة: "الزوجة لو ملقتش كلمة حلوة جوة هتدور عليها برة وهتلاقيها".



