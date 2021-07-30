Advertisements

خبير أسري: البخل العاطفي عند الأزواج قد يؤدي للخيانة الزوجية

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:53 ص
بوابة الفجر
Advertisements
قالت شيرين عبد القادر، المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إنه لا يوجد رجل يتغير بعد الزواج، وهناك الكثير من الزوجات رغم ما تقدمه لزوجها من اهتمام وتعاطف ومساعدة، إلا أنها تجد منه معاملة قاسية.

وأضافت شيرين عبدالقادر خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن "الزوجة لما تحب زوجها هتعمل معاه كل حاجة وتستحمله حتى لو بخيل عاطفيا، ولكن لو لم تجد الرد المناسب من زوجها هنا ستكمن الكارثة"، متابعة: "الزوجة لو ملقتش كلمة حلوة جوة هتدور عليها برة وهتلاقيها".

وتابعت، إذا فشلت كل محاولات تغيير الزوج للإيجابي، هنا يكون الحل الانفصال والطلاق، وهو الحل الأفضل والأمثل بدلا من الخيانة الزوجية.

أخبار تهمك

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل جديدة في عملية بيع نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

خبر عاجل من "الأرصاد" حول طقس الغد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ يوم

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يوم

خبير يكشف سبب انتحار مدير السد الإثيوبي (فيديو)

منذ 38 دقيقة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يشن هجوما ناريا ضد طارق حامد

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

01:59 ص

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

05:50 ص

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

12:51 ص

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان