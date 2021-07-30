أميرة عبيد تسلط الضوء على أسباب البخل العاطفي عند الزوج.. فيديو

سلطت الإعلامية أميرة عبيد الضوء على إحدى المشكلات التي تواجه الزوجة وربما تؤدي إلى تهديد استقرار الحياة الأسرة وهي البخل العاطفي عند الزوج.





في مجموعة من الدراسات في مجال العلاقات العاطفية والاجتماعية قامت على أهميّة وضع استراتيجية خاصّة بالمحافظة على علاقة عاطفيّة سليمة وهادئة في ظل البخل العاطفي الذي أصبح من الصفات السيئة عند شريك الحياة.



