Advertisements

أميرة عبيد تسلط الضوء على أسباب البخل العاطفي عند الزوج.. فيديو

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:54 ص
بوابة الفجر
Advertisements
سلطت الإعلامية أميرة عبيد الضوء على إحدى المشكلات التي تواجه الزوجة وربما تؤدي إلى تهديد استقرار الحياة الأسرة وهي البخل العاطفي عند الزوج.

في مجموعة من الدراسات في مجال العلاقات العاطفية والاجتماعية قامت على أهميّة وضع استراتيجية خاصّة بالمحافظة على علاقة عاطفيّة سليمة وهادئة في ظل البخل العاطفي الذي أصبح من الصفات السيئة عند شريك الحياة.

وتابع الإعلامية أميرة، البخل العاطفي عند الزوج يكون ضمن التحديات التي تواجهها الزوجة في حياتها والتي قد تؤدى إلى الانفصال.

أخبار تهمك

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يوم

خبر عاجل من "الأرصاد" حول طقس الغد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

خبير يكشف سبب انتحار مدير السد الإثيوبي (فيديو)

منذ 38 دقيقة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 21 ساعة

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يشن هجوما ناريا ضد طارق حامد

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جديدة في عملية بيع نجم ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مهاجم نيم الفرنسي يقترب من الزمالك

منذ يوم

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

01:59 ص

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

05:50 ص

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

12:51 ص

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

03:12 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان