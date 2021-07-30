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أميرة عبيد توجه رسالة للرجال: خليك كريم في مشاعرك مع زوجتك

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:56 ص
بوابة الفجر
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وجهت الإعلامية أميرة عبيد، رسالة إلى الرجال قائلة: عزيزي الرجل زوجتك ليها حق عليك بالاهتمام والحب والود حيث وصانا الله عز وجل في كتابه قائلا "وجعلنا بينكم مودة ورحمة".

وتابعت الإعلامية أميرة عبيد خلال تقديمها برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، خليك كريم في مشاعرك واهتمامك بيها علشان تكون حياتك سعيدة وسليمة وسوية وتقدر تربي أجيال تكون صالحة خالية من المشاكل النفسية والعقد.

كما وجهت رسالة إلى المرأة قائلة: وأنتي كمان عزيزتي الزوجة لازم تتحملي جوزك وتصبري عليه وتتقي الله فيه واعلمي جيدًا أن ربنا مع الصابرين ودايمًا خلي بينكم لغة حوار وتفاهم ودومي علي العطاء حتي يتأثر بيكي ويصبح مفرط في مشاعره.

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