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ما هو البخل العاطفي بين الأزواج؟.. خبير يجيب

الجمعة 30/يوليو/2021 - 07:56 ص
بوابة الفجر
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قال الدكتور عبد الحكم شطي، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الزوجية، إن هناك حالة تحدث بين الأزواج يطلق عليها بخل أو جفاف أو برود عاطفي، أو صمت زواجي، والأمر المتطور منه هو الخرس الزوجي.

وأضاف عبدالحكم شطي خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن البخل العاطفي هو حالة من الركود والملل التي تصيب الحياة العاطفية داخل الحياة الزوجية، والحياة الزوجية إن لم يسودها الود والتآلف والتعاطف والمحبة والرحمة والمودة واللمسات الدافئة فلا حياة، وبالتالي ستكون الحياة بينهما بيولوجية فقط.

وتابع، أن خطورة الجفاف العاطفي تكمن في أن صاحب الحالة لا يعترف بها، وبالتالي تزيد المشكلات وتصل للمحاكم، والظاهر بالنسبة للمشكلة أنه لا مشكلة، ولكن هناك برود وجفاف عاطفي، وهو سبب كل المشكلة.

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