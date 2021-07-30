جامعة الفيوم تكرّم هشام جمعة مدير عام الشئون القانونية

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات حفل تكريم هشام محمود جمعة، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة، لبلوغه سن المعاش بحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سمير سيف اليزل، محافظ بني سويف الأسبق، والأستاذ أيمن حلبة، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وعدد كبير من عمداء الكليات والعاملين بالجامعة



رحب الدكتور أحمد جابر شديد بالحضور وأشاد بالجهود المبذولة التي قدمها أ. هشام خلال فترة خدمته بالجامعة وأنه كان لا يتواني عن بذل قصارى جهده في الانضباط والإخلاص في العمل، وأكد أن تكريم الموظفين الذين بلغوا سن المعاش وحرص الزملاء على الحضور يعتبر خير دليل على أن جميع منسوبي الجامعة يشكلون أسرة واحدة ومتكاتفة.



وأشار الدكتور خالد عطا الله إلى أن أ. هشام يعتبر قدوة حسنة ومثال يحتذى به للمديرين الأكفاء بالجامعة، مشيرا إلى أن سر تميز جامعة الفيوم أنها تضم نخبة من المديرين المخلصين في عملهم، كما أوضح أن أ. هشام يحظى بحب واحترام كافة منسوبي الجامعة.



وفي ختام الحفل قامت أسرة الإدارة العامة للشئون القانونية بتكريم أ.د أحمد شديد وأ.د خالد عطا الله.

