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الإمارات: تقديم 100 مليون دولار لدعم التعليم حول العالم

الجمعة 30/يوليو/2021 - 08:46 ص
بوابة الفجر
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أعلنت دولة الإمارات، عن التزامها بتقديم 100 مليون دولار لـ"الشراكة العالمية من أجل التعليم"؛ بهدف دعم الخطة الاستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية على مدى السنوات الخمس المقبلة (2021 - 2025).

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في قمة "تجديد تعهدات المانحين للشراكة العالمية من أجل التعليم" التي نظمتها المملكة المتحدة وكينيا والشراكة العالمية من أجل التعليم على مدى يومي 28 و29 يوليو الجاري، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكدت الهاشمي حرص الإمارات بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، على توفير التعليم الجيد للأطفال حول العالم، والمساهمة في تنمية المهارات التي يحتاجون إليها لضمان مستقبلهم على المدى الطويل؛ رغم الواقع المرير الذي فرضته جائحة كوفيد-19 على المشهد العالمي.

وكانت الإمارات قد تعهدت في العام 2018 خلال مؤتمر المانحين في داكار بتقديم 100 مليون دولار أمريكي، دعما لهذا المشروع وكانت أول دولة من منطقة الشرق الأوسط التي تنضم إلى الشراكة العالمية من أجل التعليم.

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