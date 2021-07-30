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اليابان: استخدام لقاح أسترازينيكا لمن تزيد أعمارهم عن 40 عامًا

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:09 ص
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
أ ش أ
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وافقت لجنة من وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة ، على استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا محليا للفئة التي تزيد أعمارها عن 40 عامًا، وسط نقص إمدادات اللقاحات.
 

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الحكومة ستوفر اللقاح للحكومات المحلية حسب احتياجاتها، مع التخطيط لإجراء أبحاث السلامة، ربما بواسطة أفراد قوات الدفاع الذاتي، بسبب المخاوف المستمرة بشأن الآثار الجانبية النادرة.
 
ومنحت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية موافقة سريعة على لقاح أسترازينيكا مايو الماضي، لكن الحكومة اليابانية امتنعت عن توفير الجرعات آخذة في الاعتبار الحالات النادرة المسجلة لجلطات الدم بين فئة الشباب خارج البلاد.
 
وفي بريطانيا، أوصت هيئة استشارية حكومية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا بالحصول على بديل للقاح أسترازينيكا بناءً على حالات نادرة من جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.
 
وعلى الرغم من أن اليابان لم تقدم لقاح أسترازينيكا محليًا، إلا أن الحكومة كانت تتبرع باللقاح لدول مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

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لقاح أسترازينيكا كورونا اليابان

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