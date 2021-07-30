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متابعة مباراة مصر والسويد مباشرة في كرة اليد بأولمبياد طوكيو

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي متابعة حية ومباشر لمباراة منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره المنتخب السويدي في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع من صباح اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب السويد المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2021

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

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