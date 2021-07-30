متابعة مباراة مصر والسويد مباشرة في كرة اليد بأولمبياد طوكيو

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متابعة مباراة مصر والسويد مباشرة في كرة اليد بأولمبياد طوكيو
الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:00 ص
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي متابعة حية ومباشر لمباراة منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره المنتخب السويدي في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع من صباح اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب السويد المركز الثاني برصيد 9 نقاط.
تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2021
beIN SPORTS HD 7
نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3
سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3
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