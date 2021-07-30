أولمبياد طوكيو: البحرين يفوز على اليابان في كرة اليد

حققت البحرين انتصاراً ثميناً وتغلبت على اليابان 32-30 اليوم الجمعة، في منافسات كرة اليد للرجال، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو.









وتفوق الفريق الياباني خلال الشوط الأول 17-16 لكن المنتخب البحريني قلب الموازين لصالحه خلال الشوط الثاني الذي تفوق خلاله بنتيجة 16-13 ليحسم المباراة لصالحه.









وجاء فوز البحرين بعد ثلاث هزائم متتالية في المجموعة الثانية أمام السويد والبرتغال والدنمارك.









وفي المجموعة الأولى، حقق المنتخب البرازيلي الانتصار الأول بعد ثلاث هزائم متتالية وتغلب على نظيره الأرجنتيني 25-23، وقد كانت الهزيمة هي الرابعة على التوالي للأرجنتين.









واستفاد المنتخب البرازيلي من تفوقه خلال الشوط الأول 14-7، حيث تقدم الفريق الأرجنتيني خلال الشوط الثاني 16-11.