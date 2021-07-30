شاهد.. رسالة أيتن عامر لجمهورها عبر السوشيال ميديا









وكتبت “عامر”: “ده طلع فيه سحر أسود بجد يا جماعة .. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين إيديهم سالمين”.





مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.









وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.









وجهت الفنانة أيتن عامر، رسالة غامضة لجمهورها من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “فيسبوك” والتي تفاعل معها عدد كبير من المتابعين.