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6 تواريخ خاصة باليوم العالمي للصداقة الموافق 30 يوليو

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:52 ص
ليوم العالمي للصداقة
ليوم العالمي للصداقة
محمد العطار
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يحتفل العالم فى 30 يوليو من كل عام باليوم الدولى للصداقة الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2011، وذلك في إطار التوعية بأهمية دور الصداقة في المجتمعات وما يترتب عليها من أمور مجتمعية.

ويقدم "الفجر" أبرز التواريخ الخاصة باليوم العالمي للصداقة بالتزامن مع احتفال دول العالم به:

- عام 1958 فى باراجواى تم اقتراح يوم باسم "يوم الصداقة الدولى" وأصبح من وقتها احتفالًا شعبيًا فى العديد من دول أمريكا الجنوبية.

- أصل الاحتفال بيوم الصداقة، اقترحه "جويس هول"، مؤسس بطاقات "هولمارك" في عام 1930، وكان المقصود أن يكون الاحتفال به في 2 أغسطس، ولكن عندما احتفل الناس بصداقاتهم عن طريق إرسال بطاقات المعايدة لبعضهم البعض تم اختيار الثاني من أغسطس كمركز لأكبر هدوء بين احتفالات الأعياد.

- تم طرح فكرة يوم الصداقة العالمي لأول مرة في 20 يوليو 1958، من قبل الدكتور أرتيميو براكو خلال مأدبة عشاء مع الأصدقاء في بويرتو بيناسكو، وهي بلدة تقع على نهر باراجواي على بعد حوالي 200 ميل شمال أسونسيون، باراجواي.

- في 20 مايو 2011، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار 30 يوليو، يومًا دوليًا للصداقة، ودعوة جميع الدول الأعضاء إلى الاحتفال باليوم الدولي للصداقة، وفقًا لثقافة وعادات مجتمعاتها المحلية والوطنية والإقليمية، بما في ذلك من خلال أنشطة التثقيف والتوعية العامة.

- تحتفل به بعض البلدان كالهند والولايات المتحدة الأمريكية فى أول يوم أحد فى أغسطس.

- تحتفل به أوهايو الأمريكية يوم 8 أبريل فى كل عام، أما فى البرازيل والأرجنتين يتم الاحتفال به فى 20 يوليو، وتحتفل به بيرو منذ عام 2009 فى أول سبت من شهر يوليو.

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بارجواى اليوم العالمي للصداقة 30 يوليو

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