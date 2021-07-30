إصابة 5 أشخاص جراء إعصار عنيف يجتاح ولاية بنسلفانيا الأمريكية





قالت صحيفة Bucks County Courier Times، إن إعصارا قويا دمر العديد من المباني في بلدة بنسالم بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ونجم عن ذلك إصابة خمسة أشخاص.





جرف الإعصار كل ما كان يوجد على طريقه، وأدت هذه الكارثة الطبيعية، إلى تدمير مبنى خدمة السيارات التابع لمجموعة فولكنر للسيارات في بنسالم، إحدى الضواحي الشمالية الشرقية لفيلادلفيا، وفقا للصحيفة.





ونقلت الصحيفة عن فريد هاران رئيس مديرية الأمن العام المحلية: "لقد كان إعصارا مدمرا، كان الأمر أشبه بفيلم سينمائي، بدا الأمر كما لو أن قنبلة انفجرت".



