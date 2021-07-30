وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)

استمرت جولات وفد التنمية المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، داخل محافظة الدقهلية، لتشمل مركز ومدينة دكرنس.



وخلال الجولة بدكرنس استعرض النائب وليد فرعون كافة المشاكل التي تؤرق أبناء الدائرة من تراكمات لآلاف الأطنان من القمامة بجوار المقابر لأكثر من سنوات طويلة.



وتفقدت اللجنة المناطق العشوائية وتضم مساكن "تصاريح العمل - حي أبو علم - مجلس المدينة" حيث تم إنشاء تلك المساكن منذ أكثر من 60 عاما وأصبحت غير آدمية وتعاني من مشكلة الصرف الصحي والمياه ومعظم الوحدات السكنية متهالكة وآيلة للسقوط.



وخلال الجولة قدم النائب وليد فرعون شرحا تفصيليا على عرض داتا شو للمشاكل ومقترحات الحلول لها.





ومن جانبه، وعد أحمد السجيني النائب وليد فرعون وأهالي مركز ومدينة دكرنس برفع كافة تراكمات القمامة بجوار المقابر وتطويرها.

