Advertisements

وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:46 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
محمد كشك
Advertisements
استمرت جولات وفد التنمية المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، داخل محافظة الدقهلية، لتشمل مركز ومدينة دكرنس.

وخلال الجولة بدكرنس استعرض النائب وليد فرعون كافة المشاكل التي تؤرق أبناء الدائرة من تراكمات لآلاف الأطنان من القمامة بجوار المقابر لأكثر من سنوات طويلة.

وتفقدت اللجنة المناطق العشوائية وتضم مساكن "تصاريح العمل - حي أبو علم - مجلس المدينة" حيث تم إنشاء تلك المساكن منذ أكثر من 60 عاما وأصبحت غير آدمية وتعاني من مشكلة الصرف الصحي والمياه ومعظم الوحدات السكنية متهالكة وآيلة للسقوط.

وخلال الجولة قدم النائب وليد فرعون شرحا تفصيليا على عرض داتا شو للمشاكل ومقترحات الحلول لها.


ومن جانبه، وعد أحمد السجيني النائب وليد فرعون وأهالي مركز ومدينة دكرنس برفع كافة تراكمات القمامة بجوار المقابر وتطويرها.
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)
وفد محلية النواب في دكرنس للوقوف على مشاكل المواطنين (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محلية النواب دكرنس الدقهلية

أخبار تهمك

خبير يكشف سبب انتحار مدير السد الإثيوبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 22 ساعة

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ حوالي 12 ساعة

راتب ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يومين

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يشن هجوما ناريا ضد طارق حامد

منذ حوالي 6 ساعات

خبر عاجل من "الأرصاد" حول طقس الغد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يحسم موقفه من التعاقد مع رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يُكلف ببحث حالة شاب يحتاج إلى بناء منزله وجهاز تعويضي لقدميه

محافظ كفرالشيخ يقيل رئيس قرية مسير لتقصيره في أداء مهام عمله

محافظ كفر الشيخ يأمر بتلافي السلبيات في البرلس وبلطيم

محافظ كفر الشيخ يحيل 5 موظفين بإدارة شباب الحامول للتحقيق

محافظ الدقهلية يقرر إحالة عدد من المسؤولين بمركز ومدينة دكرنس للتحقيق

محافظ الدقهلية يفتتح ٣ مدارس تحت المطر (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

01:59 ص

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

12:51 ص

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

05:50 ص

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

06:05 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان