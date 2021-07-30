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اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظ الجيزة

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه بمناطق، لمدة 10 ساعات وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة الـ10 مساء اليوم الجمعة الموافق 30/ 7/ 2021 وحتى الساعة الـ8 صباح غدٍ السبت الموافق 31 / 7 /2021.

والمناطق هي: ( منطقة المسابك - عزبة المفتى - منطقة السادات - أرض الحداد - من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل - العروبة ومتفرعاتها - امتداد المعهد الدينى - امتداد سيدى عبدالعزيز - ما بين العروبة والدائرى "نزلة القومية" - منطقة مسجد الخولى - منطقة داير الناحية - منطقة متولى الشعراوى - شارع القومية العربية ).

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلي القيام بأعمال تحويل خط الصرف الصحى قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، مؤكدةً قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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