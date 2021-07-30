مدير أبراج الماسة: منطقة الاحتفالات تتسع لـ10 آلاف زائر (فيديو)



وأضاف خلال لقاء ببرنامج برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن منطقة الاحتفالات لدينا تتسع لنحو 10 آلاف زائر، والفندق عبارة عن 1300 مفتاح وحدة فندقية، وقاعة الاحتفالات تتسع لـ500 فرد، ولدينا business center وmeeting room وذلك في المدخل والفراغات الملحقة به".



وتابع: "الأبراج عبارة عن شكل معماري رائع، وتتميز بالأنظمة التي نستخدمها، وحصلنا على جائزة عالمية في ألمانيا بسبب أحد هذه الأنظمة، حيث يحقق توفير الطاقة والكهرباء، وهناك تكامل في الأنظمة والجهود بأيادٍ مصرية".



قال المهندس محمد إبراهيم المدير التنفيذي لمشروع أبراج الماسة بمدينة العلمين الجديدة، إن هذا المشروع عبارة عن 6 أبراج فندقية متعددة الفراغات والتصنيفات، موضحًا أن 3 أبراج بها غرف فندقية وشاليهات dayuse ورويال سويت ودوبليكس رويال سويت، بالإضافة إلى 3 أبراج apartment ومجموعة المطعام الشواطئية.