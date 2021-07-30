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مصر تتفوق على السويد في الشوط الأول بأولمبياد طوكيو
الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:49 ص
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تفوق المنتخب المصري في الشوط الأول على نظيره منتخب السويد في مرحلة دور المجموعات ببطولة أولمبياد طوكيو 2020.
وانهي المنتخب المصري الشوط الأول متفوقا بأربعة أهداف بنتيجة 13-9، بعد عرض قوي للفراعنة أمام منتخب السويد.
وشهد الشوط الأول تفوق واضح لجميع لاعبي المنتخب ولكن خطف كريم هنداوي حارس الفراعنة الأضواء بعدما قدم 30 دقيقة رائعة نجح فيها بالتصدي للعديد من الكرات الخطيرة للمنتخب السويدي.
كما كان للاعب الواعد يحيي خالد وعلي زين دور بارز في النواحي الهجومية بعد تسجيل العديد من الأهداف في شباك السويد.
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