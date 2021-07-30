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وفاة السيناتور الأمريكي السابق كارل ليفين عن 87 عاما‎

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
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توفي السيناتور الأمريكي الديمقراطي السابق كارل ليفين عن 87 عاما، حسبما ذكرت أسرته.

وقالت العائلة: ”لقد دمرنا جميعا فقدانه، لكننا نشعر بالامتنان لكل الدعم الذي تلقاه كارل طوال حياته ومسيرته الاستثنائية التي مكنته من التواصل مع كثيرين وتحقيق الخير الكثير“.

وخدم ليفين، لفترة طويلة في قضايا الأمن القومي، وعارض بشدة حرب العراق، وحقق في إساءة معاملة المحتجزين الأمريكيين.

وكان ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ لفترة طويلة، وهو السيناتور الأطول خدمة في ميشيغان، وتقاعد في بداية عام 2015 بعد 36 عاما من العمل في الغرفة.

ولد ليفين في ديترويت عام 1934، وفي مراهقته، عمل ليفين في خط التجميع في مصنع كرايسلر، كما كان يحمل بطاقة نقابة عمال السيارات المتحدة في محفظته منذ ذلك الحين.

وحصل السيناتور السابق كارل ليفين على درجة البكالوريوس من كلية سوارثمور وانتقل إلى كلية الحقوق بجامعة هارفارد مثل أخيه الأكبر ساندر، الذي مثل ميشيغان في مجلس النواب لاحقا.

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