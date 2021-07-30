"اترقيت وأنا خارج مصر".. شريف عامر يصدم رئيس جهاز التنظيم والإدارة (فيديو)

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الوجود على رأس العمل من شروط الترقية منذ 2017، ليرد الإعلامي شريف عامر: "يا فندم.. أنا اترقيت في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكنت خارج مصر وكنت واخد إجازة بدون مرتب ومسافر".



وأشار "الشيخ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الترقية تساعد المسئولين في توسعة دائرة الاختيار للوظائف القيادية في مصر، معلقا: "هيكون هناك شباب أكثر مؤهل لتولي المناصب القيادية".



واوضح أن هناك 63 ألف موظف في الخدمات المعاونة سيتم ترقيتهم، فضلا عن 199 ألف للوظائف الأولى، منوها بأن الترقية ينتج عنها زيادة 5% بناءا على الأجر الوظيفي الذي يتقاضاه، لافتا إلى أن أقل أجر وظيفي في مصر تبلغ قيمته 2400 جنيه.



وعن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، قال إنه سيتم انتقال 40 ألف موظف للعاصمة الإدارية خلال المرحلة الأولى، وعملية الانتقال متوقعة على الوضع الوبائي لفيروس كورونا، منوها بأنه جار حصر أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

