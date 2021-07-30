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السعودية ياسمين الدباغ تودع أولمبياد طوكيو

الجمعة 30/يوليو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
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ودعت العداءة السعودية ياسمين الدباغ فعاليات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد أن حلت في المركز التاسع في سباق 100 متر.

وقطعت ياسمين الدباغ مسافة السباق بزمن قدره (13.34) ثانية، لتودع منافسات ألعاب القوى "أم الألعاب" التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، ضمن دورة الألعاب الأولمبية.

كما انتهى مشوار اللاعب السعودي حسين علي رضا الذي شارك في سباق التجديف لفردي الرجال، في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو2020" بعد أن احتل المركز الـ24 في الترتيب، وذلك في أول مشاركة للتجديف السعودي في الأولمبياد.

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