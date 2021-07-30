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انطلاق عروض المسرح المتنقل بأسوان‬

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
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فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة والفنون بالمناطق الحدودية الأكثر احتياجا للزاد الثقافى، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، القوافل الثقافية والمسارح المتنقلة للقري المحرومة بفرع ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد ادريس، وذلك بقرية وادى عبادى بمركز أدفو.



تضمنت فعاليات اليوم الأول ورشة حكى عن "ثورة ٢٣ يوليو" أدارها عماد عزت وتحدث عن ثورة يوليو التى قام بها ضباط الجيش المصرى "الضباط الأحرار"، وعن مبادئها وانجازاتها، أعقب ذلك أمسية شعرية للشاعر محمد يوسف، إلى جانب تقديم عرض مواهب من أطفال القرية فى "الشعر والغناء"، بالإضافة إلى ورشة حرف بيئية "أشغال خرز" للمدربة إقبال حسين، كما أقيم معرض كتب لإصدارت الهيئة، وفى الختام قدمت فرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة حسين البيومى مجموعة متنوعة من الابتهالات، والتواشيح والمدائح النبوية.

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