أزمة جديدة في برشلونة والسبب نجم الفريق

تحدث تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بشأن مستقبل الشاب إيليكس موريبا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة أجل تجديد عقده.





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير حديث لها: "قضية موريبا باتت معقدة في الساعات الماضية، ورغم عقد اجتماع أمس الأربعاء لم يحدث أي تقريب للمواقف بين الأطراف، وتغيرت الأمور بشكل جذري في الساعات الأخيرة، وأصبح التجديد بعيدًا".





وتابعت الصحيفة: "قرر برشلونة التراجع خطوة إلى الوراء لأنه يعتبر أن رغبة وكلاء اللاعب وموريبا ليست التفاوض، ونفد صبر النادي، والأسوأ أن الأيام تمر والفريق يتقدم في فترته التحضيرية وموريبا بعيد تماما بينما يواصل اللاعبون التقدم".





وأكملت الصحيفة: "موريبا لن يلعب مع الفريق الرديف اليوم الخميس في المباراة الودية ضد لا جراما، وهو دليل آخر على أن المشكلة لازالت بدون حل والوضع يزداد سوء.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن مسؤولي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا يعتقدوا أنهم فعلوا المستحيل لحل الوضع لتمديد عقد موريبا لكن دون أي فائدة.



