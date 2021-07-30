Advertisements

أزمة جديدة في برشلونة والسبب نجم الفريق

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
تحدث تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بشأن مستقبل الشاب إيليكس موريبا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة أجل تجديد عقده.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير حديث لها: "قضية موريبا باتت معقدة في الساعات الماضية، ورغم عقد اجتماع أمس الأربعاء لم يحدث أي تقريب للمواقف بين الأطراف، وتغيرت الأمور بشكل جذري في الساعات الأخيرة، وأصبح التجديد بعيدًا".

وتابعت الصحيفة: "قرر برشلونة التراجع خطوة إلى الوراء لأنه يعتبر أن رغبة وكلاء اللاعب وموريبا ليست التفاوض، ونفد صبر النادي، والأسوأ أن الأيام تمر والفريق يتقدم في فترته التحضيرية وموريبا بعيد تماما بينما يواصل اللاعبون التقدم".

وأكملت الصحيفة: "موريبا لن يلعب مع الفريق الرديف اليوم الخميس في المباراة الودية ضد لا جراما، وهو دليل آخر على أن المشكلة لازالت بدون حل والوضع يزداد سوء.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن مسؤولي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا يعتقدوا أنهم فعلوا المستحيل لحل الوضع لتمديد عقد موريبا لكن دون أي فائدة.

أخبار تهمك

رضا عبد العال يشن هجوما ناريا ضد طارق حامد

منذ حوالي 6 ساعات

خبير يكشف سبب انتحار مدير السد الإثيوبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

خبر عاجل من "الأرصاد" حول طقس الغد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يومين

عاجل - رمضان صبحي يُعلن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يحسم موقفه من التعاقد مع رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

راتب ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

01:59 ص

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

12:51 ص

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

05:50 ص

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

06:05 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان