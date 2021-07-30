مصري وزوجته الفرنسية عن العلمين الجديدة: "كأننا في دبي" (فيديو)



وقال محمد خلال لقاء ببرنامج برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، "موجودون هنا منذ 9 أيام، زرنا هذا المكان مرتين.. حاجة روعة، وزرنا مول الماسة وممشى أهل مصر في العلمين وكانت حاجة فوق الخيال".



وأضافت زوجته: "خرجنا وسهرنا سهرات حلوة جدا، في أماكن راقية في العلمين، واتبسطت جدا، أنا انبهرت بالعلمين الجديدة، مش لاقية كلام أقوله.. البحر حلو والمياه جميلة".



وأشار محمد إلى أنه زار هذه المنطقة منذ 17 سنة: "كنت بمشي في صحراء، كنا ماشيين 4 سيارات على الطريق، دلوقتي أنا جاي على الطريق كأني في دبي، حاجة فوق الخيال".



التقى برنامج "صباح الخير يا مصر" المصري محمد وزوجته الفرنسية من أصول جزائرية لطيفة، وهما متزوجان منذ 9 سنوات، وذلك خلال زيارتهما لشاطئ فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة.