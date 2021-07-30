الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

تقدم مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، بعرض رسمى إلى إدارة فريق بيراميدز، للتعرف على المطالب المالية للحصول على خدمات إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال مصدر مسئول داخل النادى الأهلى في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولو المارد الأحمر تقدموا بعرض رسمي إلى الإدارة العليا بالإمارات التي تملك حقوق التصرف في النادي.





وأشار المصدر إلى أن مسئولي القلعة الحمراء يتمسكون بموقفهم ضد الإدارة المتواجده حاليا داخل نادي بيراميدز والتي يترأسها ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي السماوي.





وأوضح المصدر أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على أقتناع تان بإمكانيات اللاعب وهو مايدفع لجنة التخطيط ومجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع اللاعب هذا الصيف.



