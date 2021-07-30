توجيه جديد من السيسي بشأن مبادرة "حياة كريمة" (فيديو)

كشف الدكتور ولا جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مشروع "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية ألا تتوقف المشروعات لأي سبب، وإزالة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات.



وقال "جاد الكريم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إن رئيس الوزراء يتابع مراحل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بنفسه، ويتابع كل تفاصيلها، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق والتكامل بين الوزراء لتنفيذ مشروعات المبادرة.



ولفت إلى أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا في إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي حيث هناك أكثر من 4 آلاف قطعة أرض مطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، معلنا أنه بحلول 30 يونيو 2022 سيكون هناك قرى تم الانتهاء منها بالكامل.

