Advertisements

حريق ضخم في مستودع المعهد الوطني للسينما بالبرازيل

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
Advertisements

اشتعلت النيران في مستودع حكومي لتخزين الأفلام والوثائق وأجهزة عرض سينمائي عتيقة من صناعة السينما البرازيلية في مدينة ساو باولو.

وقالت إدارة الطوارئ إن 15 عربة إطفاء و50 من رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع في محاولة لمنع ألسنة اللهب من الانتشار إلى مساحة أكبر من المبنى، فيما لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا فى نظام تكييف الهواء قد يكون سببا لنشوب الحريق.

يذكر أن هذا ثاني حريق يصيب المبنى خلال السنوات الأخيرة، بعدما أتلف حريق في عام 2016 نحو 500 نسخة من الأفلام المخزنة هناك. والعام الماضي تضرر جزء من الأرشيف جراء فيضان نتج عن هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يلمح برحيل محمد صلاح والانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 23 ساعة

كارتيرون يحسم موقفه من التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعتين

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

الفنان أحمد عصام يعلن دخول والدته في غيبوبة: محتاجة كل الناس تدعيلها

منذ حوالي 5 ساعات

راتب ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن علاقة رئيس حركة النهضة بالجماعة الإرهابية في مصر

منذ يومين

عاجل.. 13 قرارا جديدا من رئيس الوزراء

منذ حوالي 20 ساعة

خبر عاجل من "الأرصاد" حول طقس الغد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

رضا عبد العال يشن هجوما ناريا ضد طارق حامد

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل رمضان صبحي للزمالك بشرط خيالي

منذ حوالي 15 ساعة

بيريز يُدمر ريال مدريد.. عرض نجم الملكي للبيع

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة جديدة في برشلونة والسبب نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 ص

عاجل - الأهلي يُفاجيء بيراميدز

عاجل.. إصابات كورونا اليومية ترتفع من جديد (بيان رسمي)

01:59 ص

الأهلي يستفسر عن صفقة جديدة

10:00 ص

بيان عاجل من مجلس النادي الأهلي

12:51 ص

الزمالك يوجه صدمة قوية لـ"كهربا"

06:05 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان