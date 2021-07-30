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رئيس جهاز القرى السياحية يكشف سبب تسمية مارينا بهذا الاسم (فيديو)

الجمعة 30/يوليو/2021 - 10:40 ص
رئيس جهاز القرى السياحية
رئيس جهاز القرى السياحية
هدى عبدالرازق
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قال المهندس خالد أحمد محمود سرور، رئيس جهاز القرى السياحية التي من ضمنها مركز مارينا العلمين، إن المركز بدأ التنفيذ فيه في نهاية ثمانينات القرن الماضي، لكن تشغيله بدأ في عام 1998، موضحًا: "زمان مكنش في غير مارينا، كان الساحل الشمالي كله مارينا ومفيش حاجة تانية لكن دلوقتي بقى في قرى كتير جدا".

وأضاف سرور خلال لقاء ببرنامج برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "البحيرات بقت أقوى حاجة في الساحل، ومساحة هذه البحيرات تتعدى الـ1000 فدان وهي من أفضل البحيرات الموجودة على مستوى العالم".

وتابع: "جرى تسمية مارينا بهذا الاسم لأنها احتوت على أول مارينا لليخوت وهي عبارة 3600 فدان مقسمة إلى 6 مناطق، ويحكمها من الطريق الساحلي 8 بوابات، ونقدم مختلف الخدمات الترفيهية للزوار مثل اللانشات وبارا سيلينج، و4 مراكز تجارية تحتوي على 350 محل تجاري".

وأشار إلى أن هذا المركز يتميز بأنه يوجد بجانب مدينة كبيرة تحظى باهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهي مدينة العلمين الجديدة: "يميز مركز مارينا أيضا بأنه قريب من الطرق الإقليمية مثل الطريق الساحلي وطريق وادي النطرون والذي أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفائتها".

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